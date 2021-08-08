Во время гонки MotoGP столкнулись два мотоцикла и возник пожар, гонку пришлось остановить

Во время гонки MotoGP на Гран-при Штирии произошла авария с участием двух мотоциклов. В результате на трассе возник пожар, и гонки пришлось остановить.

Авария произошла на третьем круге гонки. Дани Педроса из KTM упал с мотоцикла на выходе из третьего поворота. К тому времени он шел двенадцатым.

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Лоренцо Савадори, который шел одним из последних, не сумел избежать столкновения с мотоциклом соперника.

После аварии на трассе произошла утечка бензина, который сразу загорелся. Гонку пришлось сразу же остановить.

Савадори сумел сам покинуть место аварии. Однако после этого его таки отправили в медицинский центр на обследование.

Зато Педроса получил право на продолжение участия в гонке. Правда делать это ему пришлось на запасном мотоцикле.

Гонку возобновили через некоторое время. При этом стартовали пилоты из тех позиций, на которых они были на момент начала гонки, а не ее остановки.

Впоследствии стало известно, что Савадори не получил значительных повреждений. И его тоже допустили к гонкам. Но на трассу он больше не вышел в этот день.