Аварія сталася на третьому колі гонки. Дані Педроса з KTM впав з мотоцикла на виході з третього повороту. На той час він йшов 12-им.

Нагадаємо Як Боттас та Стролл влаштували масову аварію вже у першому повороті на гран-прі Угорщини: відео

Лоренцо Савадорі, який йшов одним з останніх, не зумів уникнути зіткнення з мотоциклом суперника.

Після аварії на трасі стався витік бензину, який одразу спалахнув. Гонку довелося одразу ж зупинити.

Савадорі зумів сам покинути місце аварії. Однак після цього його таки відправили до медичного центру на обстеження.

Натомість Педроса отримав право на продовження участі в перегонах. Правда робити це йому довелося на запасному мотоциклі.

Гонку відновили через деякий час. При цьому стартували пілоти з тих позицій, на яких вони були на момент початку гонки, а не її зупинки.

Згодом стало відомо, що Савадорі не отримав значних ушкоджень. І його теж допустили до гонок. Але на трасу він більше не вийшов в цей день.