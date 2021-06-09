Вратарь забьет гол, а чемпионом Евро-2020 станет новая сборная: неожиданные прогнозы

Уже 11 июня стартует чемпионат Европы по футболу. За победу будут бороться 24 сборные, которые привлекут к себе внимание болельщиков со всего мира. Учитывая количество матчей, нас ждет немало интересных событий.

Евро-2020 станет 16-м в истории чемпионатом Европы по футболу. И за это время трофей получали только 10 сборных. По три победы имеют сборные Германии и Испании. Еще дважды побеждала сборная Франции. По одной победе в активе Португалии, Греции, Дании, Нидерландов и Италии. Победителями становились и сборные СССР и Чехословакии, но этих стран уже нет.

Из этих команд на турнир не пробилась лишь сборная Греции. А среди фаворитов турнира есть две команды, которые до этого не выигрывали трофей. Это сборные Англии и Бельгии. Favbet оценил победу "трех львов" на Евро-2020 коэффициентом 5,8, а бельгийцев – 6,5. Или же можно сделать ставку, что чемпионом Европы станет сборная, которая до этого никогда не выигрывала. Среди таких и сборная Украины. В Favbet коэффициент на такую ставку составляет лишь 2,5. Что этого не произойдет – 1,5.

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Относительно победы сборной Украины, то ее шансы букмекеры оценили коэффициентом 46. Не среди фаворитов, но и не аутсайдер. И шансы у "сине-желтых" значительно лучше, чем у тех же сборных Швейцарии (коэффициент 61), России (61) или Польши (73).

Но кроме счетов, очков и побед, футбол к себе привлекает внимание и различными неожиданными моментами. Как вот гол со своей половины поля. Или же гол в исполнении вратаря. Такое происходит не так уж часто. И все же футбол умеет нас удивлять.