Вратарь Трубин стал соавтором гола украинцев в ворота сербов: видео безумной атаки

Молодежная сборная Украины в матче против Сербии U-21 открыла счет уже в дебюте встречи. К голевой атаке приложился голкипер Анатолий Трубин.

Предголевой пас Трубина

На восьмой минуте матча Трубин изо всех сил вынес мяч из своего штрафного – слева на половину поля соперника. Как раз туда, куда бежал Мудрик. Михаил промчался со своей половины поля, опередив соперника. После этого вошел в штрафной и сбросил под удар партнеру. Им оказался Крыськив.

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Стоит отметить, что в этот момент в штрафном находилось сразу пять игроков сборной Сербии – вратарь и еще четыре футболиста. Но они оставили Крыськива без опеки. Поэтому игрок пробивал с одиннадцати метров без всякого сопротивления. Главное было не попасть в одного из соперников, собравшихся на линии ворот.

Видео гола Крыськива

Нереализованный пенальти

Еще до перерыва сборная Украины могла забивать и второй гол. Но Бондаренко не забил – голкипер отразил его удар.

Украине в этом матче нужна победа, которая приблизит нашу команду к Евро-2023 (U-21). Заработанные три очка почти гарантируют нашей сборной попадание в плей-офф отбора. И оставят шансы на первое место в группе.