Передгольовий пас Трубіна

На восьмій хвилині матчу Трубін Щосили виніс м'яч зі своєї штрафної – ліворуч на половину поля суперника. Якраз туди, куди біг Мудрик. Михайло промчав щодуху зі своєї половини поля, випередивши суперника. Після цього увійшов у штрафний майданчик та скинув під удар партнеру. Ним виявився Криськів.

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Варто відзначити, що в цей момент у штрафному майданчику перебувало одразу п'ятеро гравців збірної Сербії – воротар та ще чотири футболісти. Але вони залишили Криськіва без опіки. Тож гравець пробивав з одинадцяти метрів без жодного спротиву. Головне було не влучити в одного з суперників, які зібралися на лінії воріт.

Відео голу Криськіва

Нереалізований пенальті

Ще до перерви збірна України могла забивати і другий гол. Криськіва збили у штрафному, і арбітр призначив пенальті. Але Бондаренко не забив – голкіпер відбив його удар.

Україні в цьому матчі потрібна перемога, яка наблизить нашу команду до Євро-2023 (U-21). Зароблені три очки майже гарантуватимуть нашій збірній потрапляння в плей-офф відбору. І залишать шанси на перше місце в групі.