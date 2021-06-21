Вратаря Польши Щенсного "спалили" за курением на Евро-2020: фото

Сборная Польши по футболу неудачно начала Евро-2020 и едва не вылетела из чемпионата после игры с Испанией. Похоже, что нервы не выдержали у голкипера поляков Войцеха Щенсного, которого поймали за курением.

Щенсный в третий раз поймали с поличным

Вратарь Ювентуса Войцех Щенсный попал на фотографии с сигаретой перед матчем группового этапа Евро-2020 именно против сборной Испании.

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Это уже третий случай в карьере вратаря, когда фоторепортеры сумели снять поляка за курением.



Щенсный курит / Фото Splash



Щенсный курит / Фото Splash

Впервые Щенсный попался на горячем в 2015 году, когда выступал за лондонский Арсенал. Инцидент произошел после поражения в матче английской Премьер-лиги против Саутгемптона.

Тогда игрока оштрафовали на 20 000 фунтов стерлингов. Еще раз Щенсный был сфотографирован с сигаретой в 2016 году, когда находился в расположении сборной Польши.

Накажет ли сборная Польши Щенсного снова – пока не известно.