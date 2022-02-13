Вратарь Милана отдал результативный пас в матче против Сампдории: видео гола

В матче между Миланом и Сампдорией счет удалось открыть уже в первом тайме. К голу присоединился и голкипер "красно-черных" Майк Меньян.

Меньян вышел в стартовом составе Милана. А на 8-й минуте отличился результативным пасом, сообщает 24 канал.

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Вратарь мощно выбил мяч от своей штрафной. Он направил его на левый фланг, где находился Рафаэл Леау. Он на скорости обошел защитника Бартоша Берешински, после чего с острого угла пробил мимо голкипера Владимира Фальконе.

Видео гола Леау после паса Мэньяна

Это первый результативный пас для вратарей Милана с 2006 года. В последний раз такое достижение подчинялось голкиперу Дида.

Стоит отметить, что Майк Меньян только летом 2021 года перешел в Милан из французского Лилля. Трансфер голкипера обошелся в 15 миллионов евро.