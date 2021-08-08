Вратарь Металлиста пропустил курьезный гол в матче против Прикарпатья: видео

Харьковский Металлист без особых проблем обыграл ивано-франковское Прикарпатье в матче Первой лиги. Единственный гол за Прикарпатье забил Иван Сондей. Сам гол выдался довольно курьезным.

После первого тайма Прикарпатья уступало дома 0:2. Кроме того, команда находилась в меньшинстве.

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И все же гол в ворота соперников франковские "орлы" таки забили. Отличился полузащитник Иван Сондей. На 55-й минуте он отправил мяч издалека в сторону ворот соперника. Неизвестно, навешивал ли игрок в штрафную. Но после его удара мяч закрутился в дальний угол ворот.

Голкипер Металлиста Даниил Каневцев не ожидал такого удара. Поэтому двигаться к мячу он начал с опозданием. Вполне вероятно, что ему мешало солнце, которое светило ему в лицо.

Каневцев в последний момент таки прыгнул, но добраться до мяча не сумел.

Видео гола Сондея в ворота Металлиста

И все же Металлист одержал разгромную победу 1:4. Если в первом тайме за харьковчан забили Жо и Балули, то во втором тайме отличились Фомин и Банада. При этом Балули забил гол с пенальти на 16-й минуте. Тогда же арбитр удалил Воробчака за фол последней надежды. Поэтому Прикарпатье и играло в меньшинстве.

Видеообзор матча Прикарпатье – Металлист