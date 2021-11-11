Новая татуировка Бойко

Денис Бойко опубликовал фотографию с татуировкой логотипа Динамо.

"Особая татуировка для меня", – подписал фотографию вратарь.

Стоит отметить, что Бойко родился в Киеве и является воспитанником Динамо. В школу киевского клуба он попал в шестилетнем возрасте. За основную команду дебютировал 9 мая 2010 года. Прославился также выступлениями за Днепр, с которым дошел до финала Лиги Европы. Имеет в активе и игры за сборную Украины.

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Другие татуировки футболиста

Бойко является давним фанатом татуировки. Его тело украшают немало рисунков. Первая татуировка, которую он сделал – дракон на плече. Впоследствии его пришлось доделывать.

Среди татуировок есть и та, которая связана со столицей – листок каштана и надпись "Киев" на ноге. Теперь рядом размещен и логотип Динамо.

В общем у него татуировками "забиты" обе руки, а также почти вся спина. Есть татуировки и на ногах.