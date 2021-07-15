Вратарь Динамо Бущан может перейти в АПЛ

Герой сборной Украины на Евро-2020 Георгий Бущан может пойти на повышение. Вратарь Динамо привлек внимание Вест Хэма из английской Премьер-лиги (АПЛ).

Бущан переедет в АПЛ?

Вест Хэм, в котором выступает украинец Андрей Ярмоленко, ищет вратаря. Наставник "молотобойцев" Дэвид Мойес хочет найти конкурента поляку Фабиански.

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Сообщается, что голкипер Динамо Георгий Бущан может стать игроком Вест Хэма. Лондонский клуб провел переговоры относительно трансфера 27-летнего украинца.

В прошлом сезоне Бущан пропустил 27 голов в 35 матчах. 17 встреч украинский вратарь провел на ноль.

Бущан удачно сыграл на Евро-2020. Голкипер совершил 15 спасений, что является шестым показателем среди всех голкиперов.

Вместе с тем, больше всего шансов стать игроком Вест Хэма имеет Альфонс Ареола из французского ПСЖ. Также "молотобойцы" пытались приобрести Сэма Джонстона из Вест Бромвича.

Ранее была информация, что несколько итальянских клубов интересуются Бущаном. Также в трансфере украинца якобы были заинтересованы французские Марсель и Ницца.

Динамо же якобы готово продать своего вратаря за 15 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает Георгия в 7,5 миллиона евро. Его контракт с киевлянами действует до 30 июня 2023 года.