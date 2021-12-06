Вратарь Астон Виллы в эффектном прыжке достал мяч из-под перекладины: видео невероятного сейва

Астон Вилла после назначения Стивена Джеррарда главным тренером команды выиграла три из четырех матчей в АПЛ. Немалая заслуга в этом – голкипера команды Эмилиано Мартинеса.

Невероятный сейв

На 75-й минуте матча против Лестера "вилланы" побеждали со счетом 2:1. Гостям удалась атака, которую ударом головой замыкал Харви Барнс. Его удар был точным – мяч опускался под перекладину ворот.

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Однако Мартинес в невероятном прыжке сумел дотянуться до мяча и сохранить победу для Астон Виллы.

Следует добавить, что Астон Вилла первой пропустила в этом матче. Отличился тот же Барнс. При этом гол он забил, пробивая между ног защитнику Эзре Консу. Но позже защитник отличился дублем, который и обеспечил победу команде.

Победа над Лестером стала третьей за четыре матча, с тех пор как Астон Виллу возглавил Стивен Джеррард. Благодаря этому команда поднялась на десятое место в турнирной таблице.