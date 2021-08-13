Враг готов на все, – Магучих еще раз объяснила объятия с россиянкой Ласицкене

В моменты осуществления мечты "хочется обнять весь мир" – так прокомментировала свое фото с россиянкой украинская медалистка Олимпиады-2020 Ярослава Магучих. В то же время она "понимает, что произошло".

Магучих опубликовала пост в соцсетях, в котором четко объяснила свою позицию. Она еще раз подчеркнула, что "верна Украине", а тот опыт с фото с Марией Ласицкене только сделает ее сильнее.

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"Понимаю, что произошло"

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих опубликовала в фейсбуке обширное сообщение, в котором выразила свою позицию относительно скандального фото объятий с россиянкой Марией Ласицкене.

Магучих в который раз подчеркнула, что выступает за Украину с 2017 года и гордится этим. А на Олимпиаде-2020 удалось осуществить свою мечту, мечту всей жизни.

"Мне покорилась не только высота, но и олимпийская медаль Я была в восторге от победы. В такие минуты хочется обнять весь мир", – написала спортсменка.

Я верна Украиные Понимаю, что произошло. Хочу призвать всех быть осторожными, потому что враг готов на все,

– подытожила Магучих.

Легкоатлетка заверила, что тот опыт только сделает ее сильнее. И чтобы никто не сомневался: она является частью ВСУ и уважает украинских воинов, которые защищают Украину на фронте.

Коротко о скандале вокруг фото Магучих и Ласицкене

Ярослава Магучих получила бронзовую медаль на Олимпиаде-2020 в прыжках в высоту. Высшие места заняли представительнице ОКР (напомним, после допингового скандала Россия как страна на соревнованиях не представлена, спортсмены выступают от "олимпийского комитета") Мария Ласицкене и австралийка Никола Макдермотт.

Объятия украинки и россиянки, каждая из которых является военнослужащей армии своей страны, попали на фото, которое разлетелось сетью и вызвало значительный резонанс. Ведь Украина и Россия с 2014 года находятся в состоянии необъявленной войны, Россия же отобрала украинский Крым и часть Донбасса.

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Текст публикации Ярославы Магучих в фейсбуке:

Наконец-то дома! Спасибо всем за теплую встречу на Родине!

Я представляю Украину на международном уровне с 2017 года. Горжусь тем, что поднимаю наш флаг и пою наш гимн. Уважаемые соотечественники, я знаю, что мое фото с российской спортсменкой вызвало большой резонанс. Хочу объяснить, что произошло.

Выступить на Олимпиаде – мечта и смысл жизни каждого спортсмена! Словами не передать эмоции в момент, когда моя мечта сбылась! Мне покорилась не только высота, но и олимпийская медаль! Я была в восторге от победы. В такие минуты хочется обнять весь мир.

Хочу всех заверить: я имею честь принадлежать к рядам военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые защищают страну в российско-украинской войне. Уважаю наших воинов, которые дают всем нам возможность работать, тренироваться, жить мирной жизнью! Я верна Украине. Понимаю, что произошло. Хочу призвать всех быть осторожными, потому что враг готов на все.

Для меня это опыт, который делает меня сильнее. Впереди – новые старты, наши новые победы. Я готова к ним. Спасибо за поддержку!