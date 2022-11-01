"У Шведа страшный диагноз": врач Шахтер пролил свет на травму забивного новичка
Источник:ютуб Шахтера
Донецкий Шахтер улетел в Польшу, где "горняки" примут РБ Лейпциг в последнем 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов. Несколько игроков не смогут помочь в поединке.
Врач донецкого клуба Вадим Попов рассказал о состоянии футболистов, продолжающих находиться в лазарете команды. По его словам, самые маленькие проблемы уже у Конопля. Уже через день-два Ефим вернется в общую группу команды.
Интересно узнать Расписания по группам Лиги чемпионов перед последним туром: кто может выйти в плей-офф
Попов: Страшный в кавычках
Интересно, что фланговый защитник улетел с командой в Варшаву на матч Лиги чемпионов. Также Игорь Йовичевич взял с собой Александра Зубкова, получившего повреждение в предыдущем поединке против Александрии (2:2).
Уже давно в лазарете "горняков" находится Виктор Корниенко, преследуемый травмами. Также из-за повреждений не сыграет забивной новичок Шахтера Марьян Швед. Попов рассказал о "страшном диагнозе" воспитанника львовских Карпат.
У Шведа так страшен диагноз как пубалгия. Страшный в кавычках. Он не очень страшен, но нуждается в достаточно длительной реабилитации,
– сказал врач Шахтера.
Отметим, что 2 ноября "Шахтер" встретится с Лейпцигом, где определится участник плей-офф Лиги чемпионов. Донетчанам нужно побеждать, чтобы продолжить борьбу в самом престижном еврокубковом турнире.
Ведь подопечные Йовичевича уже гарантировали себе выход в плей-офф Лиги Европы, занимая 3-е место в группе. Отставание от немецкого соперника составляет как раз 3 балла.Обратите внимание! Начало встречи Шахтер – РБ Лейпциг в 19.45 по киевскому времени.