"У Шведа страшный диагноз": врач Шахтер пролил свет на травму забивного новичка

Донецкий Шахтер улетел в Польшу, где "горняки" примут РБ Лейпциг в последнем 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов. Несколько игроков не смогут помочь в поединке.

Врач донецкого клуба Вадим Попов рассказал о состоянии футболистов, продолжающих находиться в лазарете команды. По его словам, самые маленькие проблемы уже у Конопля. Уже через день-два Ефим вернется в общую группу команды.

Интересно узнать Расписания по группам Лиги чемпионов перед последним туром: кто может выйти в плей-офф

Попов: Страшный в кавычках

Интересно, что фланговый защитник улетел с командой в Варшаву на матч Лиги чемпионов. Также Игорь Йовичевич взял с собой Александра Зубкова, получившего повреждение в предыдущем поединке против Александрии (2:2).

Уже давно в лазарете "горняков" находится Виктор Корниенко, преследуемый травмами. Также из-за повреждений не сыграет забивной новичок Шахтера Марьян Швед. Попов рассказал о "страшном диагнозе" воспитанника львовских Карпат.

У Шведа так страшен диагноз как пубалгия. Страшный в кавычках. Он не очень страшен, но нуждается в достаточно длительной реабилитации,

– сказал врач Шахтера.

Отметим, что 2 ноября "Шахтер" встретится с Лейпцигом, где определится участник плей-офф Лиги чемпионов. Донетчанам нужно побеждать, чтобы продолжить борьбу в самом престижном еврокубковом турнире.

Ведь подопечные Йовичевича уже гарантировали себе выход в плей-офф Лиги Европы, занимая 3-е место в группе. Отставание от немецкого соперника составляет как раз 3 балла.

Начало встречи Шахтер – РБ Лейпциг в 19.45 по киевскому времени.