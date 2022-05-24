Впервые об этом слышу, – Ребров опроверг слухи об отставке Петракова

Ранее в СМИ распространилась информация, что Сергей Ребров может возглавить сборную Украины. Сам тренер опроверг эту информацию.

Ребров: Не совсем понимаю, почему Петракова могут отправить в отставку

По словам Реброва, он впервые слышит, что Александр Петраков может уйти в отставку. Он не видит причин такого решения.

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Впервые об этом слышу, никто ко мне с таким предложением не обращался. Да и не совсем понимаю, почему Петракова могут отправить в отставку, какие сейчас для этого есть основания,

– сказал Ребров.

Также украинский специалист пролил свет на свою дальнейшую судьбу в Аль-Айне.

"Что касается меня, то я сейчас там, где и был. Мой контракт с Аль-Айном подходит к завершению, о новом никаком детальном разговоре с руководством пока не было, в ближайшем будущем все прояснится", – отметил тренер.

Тренерская карьера Реброва в Эмиратах

Украинец возглавил Аль-Айн летом 2021 года. До этого он тренировал Ференцварош. Ребров претендовал на должность главного тренера сборной Украины, но не договорился о расставании с Аль-Айном и продолжил работу с клубом.

В начале мая украинский специалист получил первый трофей во главе Аль-Айна. 11 мая Ребров завоевал второй титул со своей командой. Аль-Айн за три тура до конца выиграл досрочно чемпионат.

Украинец отметил победу с украинским флагом. С ним сфотографировались и остальные игроки Аль-Айна.

Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Петраков в сборной