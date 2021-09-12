Впереди Усик и Джошуа: тренер Сиренко заявил об амбициозных планах украинца

Непобедимый украинский боксер тяжелого веса Владислав Сиренко выиграл 18 подряд бой на профессиональном ринге. После эффектной победы над россиянином Александром Устиновым в команде Сиренко готовы выходить на более серьезных соперников.

Али Башир: Сиренко готов соревноваться с кем угодно

Джеймс Али Башир, тренер Сиренко, поделился мнением о перспективах украинского тяжеловеса. В первую очередь он похвалил своего подопечного за победу в бою с Устиновым.

Как это было Украинский боксер Сиренко нокаутировал россиянина Устинова в первом раунде: видео

"Я очень доволен, что ему удалось нокаутировать этого соперника. Настолько быстро. Я не хотел затяжного боя. Так что я сказал Владу в раздевалке после боя: "Хорошая, очень хорошая работа", – рассказал тренер.

Али Башир отметил, что Сиренко готов выходить на ринг без отдыха.

Если будет подходящий вариант, мы готовы выйти на ринг уже через неделю. Не имеет значения, каким будет следующий соперник Сиренко. Хэвивейт есть хэвивейт, и главное здесь стиль, а не размеры,

– сказал Джеймс.

Али Башир обратил внимание на рекорд украинца 18-0. По словам тренера, Сиренко уже сейчас может выйти против любого соперника в тяжелом весе.

Тренер считает, что Сиренко не следует отказываться от поединка с лидерами тяжелого дивизиона.

Я бы не стал избегать встречи ни с кем из них, включая того же Филиппа Хрговича, Тони Йоке, Александра Усика и Энтони Джошуа, Джо Джойса, Диллиан Уайта. У Влада уже 18-0 в профи, плюс любительский опыт, и он готов соперничать с любым из них,

– резюмировал Али Башир.