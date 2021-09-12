Алі Башир: Сіренко готовий змагатися з будь-ким

Джеймс Алі Башир, тренер Сіренка, поділився думкою про перспективи українського важковаговика. У першу чергу він похвалив свого підопічного за перемогу в бою з Устіновим.

Як це було Український боксер Сіренко нокаутував росіянина Устінова в першому раунді: відео

"Я дуже задоволений, що йому вдалося нокаутувати цього суперника. Настільки швидко. Я не хотів затяжного бою. Так що я сказав Владу в роздягальні після бою: "Хороша, дуже хороша робота", – розповів тренер.

Алі Башир зазначив, що Сіренко готовий виходити у ринг без відпочинку.

Якщо буде відповідний варіант, ми готові вийти в ринг вже через тиждень. Не має значення, яким буде наступний суперник Сіренка. Хевівейт є хевівейт, і головне тут стилі, а не розміри,

– сказав Джеймс.

Алі Башир звернув увагу на рекорд українця 18-0. За словами тренера, Сіренко вже зараз може вийти проти будь-якого суперника у важкій вазі.

Тренер вважає, що Сіренку не слід відмовлятися від поєдинку з лідерами важкого дивізіону.

Я б не став уникати зустрічі ні з ким з них, включаючи того ж Філіпа Хрговича, Тоні Йоку, Олександра Усика, Ентоні Джошуа, Джо Джойса, Ділліан Уайта. У Влада вже 18-0 в профі, плюс аматорський досвід, і він готовий змагатися з будь-яким з них,

– резюмував Алі Башир.