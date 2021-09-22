Возвращение украинца: Малиновский стал одним из лучших в матче Аталанты

Аталанта 21 сентября сыграла дома против Сассуоло в Серии А. Руслан Малиновский отметился ассистом в составе хозяев.

Украинец один из лидеров Аталанты в матче

Статистический портал WhoScored высоко оценил действия игроков в этой встрече. Украинский полузащитник Руслан Малиновский получил 7.5.

Как это было Малиновский впервые отметился результативной передачей в новом сезоне: видео

Большую оценку за украинца получил только один игрок – Давид Дзаппакоста (7.9), который стал лучшим футболистом матча в составе обеих команд.

Малиновский вышел в стартовом составе Аталанты и уже на третьей минуте встречи отдал голевой пас на Гозенса. На 61-й минуте Руслан получил предупреждение, а уже через две минуты ушел отдыхать. Вместо игрока сборной Украины вышел Иличич.

Для украинского футболиста этот ассист стал первым в шести сыгранных поединках. В целом голевая передача стала первым результативным действием Руслана в новом сезоне в составе бергамовцев.

К слову, матч завершился победой Аталанты со счетом 2:1.



Оценки игроков матча / Скриншот из WhoScore