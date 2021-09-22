Українець один із лідерів Аталанти у матчі

Статистичний портал WhoScored високо оцінив дії гравців у цій зустрічі. Український півзахисник Руслан Маліновський отримав 7.5.

Як це було Маліновський вперше відзначився результативною передачею в новому сезоні: відео

Більшу оцінку за українця отримав лише один гравець – Давид Дзаппакоста (7.9), який став найкращим футболістом матчу у складі обох команд.

Маліновський вийшов у стартовому складі Аталанти та вже на третій хвилині зустрічі віддав гольовий пас на Гозенса. На 61-й хвилині Руслан отримав попередження, а вже через дві хвилини пішов відпочивати. Замість гравця збірної України вийшов Ілічич.

Для українського футболіста цей асист став першим у шести зіграних поєдинках. Загалом гольова передача стала першою результативною дією Руслана у новому сезоні у складі бергамівців.

До слова, матч завершився перемогою Аталанти з рахунком 2:1.



Оцінки гравців матчу / Скриншот із WhoScore