Возраст – не помеха: Хатчинсон стал вторым старейшим полевым игроком в истории ЧМ

Капитан сборной Канады Атиба Хатчинсон стал одним из самых возрастных игроков Чемпионатов Мира. С полевых игроков он второй. Только один представитель "не вратарской позиции" в более зрелом возрасте играл на ЧМ.

Атиба Хатчинчен сыграл матч против сборной Бельгии (1:0) в возрасте 39 лет и 288 дней. Камерунец Роже Милла единственный, кого канадцу не удалось переплюнуть.

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Топ-5 самых возрастных полевых игроков Чемпионатов Мира

- На пятой строчке списка оказался мексиканец Рафаэль Маркес, который на Мундиале выступил в возрасте 39 лет и 139 дней. На поле он появился в основном составе Мексики в 2018 году на ЧМ в России, в 1/8 финала против Бразилии. Тогда его команда уступила со счетом 2:0, а самому футболисту не удалось продлить рекорд на несколько дней.

– Четвертое место топа занимает англичанин Стэнли Мэттьюз. Еще в далеком 1954 году на ЧМ в Швейцарии в возрасте 39 лет и 145 дней он появился на поле в противостоянии против сборной Уругвая. Тогда же сборная Англии в четвертьфинале уступила счету 4:2.

– Бронзу получает аргентинец Анхель Лабруна. Также уже давно забыт ЧМ-1958 в Швеции. Тогда сборной Аргентины не удалось выйти из группы, а свой рекорд в возрасте 39 лет и 260 дней Лабруна установил в матче, где его команда разгромно уступила в матче против Чехословакии со счетом 6:1.

- Серебро досталось нашему сегодняшнему герою канадцу Атиби Хатчинсону. ЧМ-2022 в Катаре, 39 лет и 288 дней, матч против Бельгии (1:0). Количество дней в рекорде кепа Канады еще может возрасти, поскольку его ждут, как минимум, еще два матча группового этапа.

Кстати, Атиба Хатчинсон стал самым возрастным игроком Чемпионатов Мира, выходившим в стартовом составе .

– Ну а золотого нашего топа достается выше упомянутому камерунцу Роже Милли. Свой рекорд он установил на Чемпионате Мира 1994 года в США. В возрасте 42 лет и 39 дней он вышел на замену в матче против России во втором тайме и забил единственный гол своей команды в том поединке (6:1).