Канада возмущена решением присудить России "бронзу" Олимпиаде: там заявили об обжаловании

Федерация фигурного катания Канады прокомментировала решение Международного союза коньковщиков (ISU) присудить Олимпийскому комитету России бронзу командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022. Там заявили об обжаловании.

Федерация фигурного катания Канады заявила, что “крайне разочарована позицией Международного союза конькобежцев относительно долгожданного награждения медалями командных соревнований” по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Там припомнили правила, которые не учитывают ISU.

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Позиция сборной Канады

"Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил что в дополнение к четырехлетнему запрету на участие в соревнованиях запрет включает в себя "аннулирование всех соревновательных результатов» достигнутых российской фигуристкой Камилой Валиевой с момента положительного теста.

В своем недавнем решении ISU не применяет Правило 353 в котором говорится о том, что "спортсмены завершившие соревнования и которые сначала заняли более низкие места, чем дисквалифицированный спортсмен соответственно повышают свое место".

Федерация фигурного катания Канады категорически не согласна с позицией ISU по этому вопросу и рассмотрит все возможности для обжалования этого решения, сообщила федерация.

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