Канада возмущена решением присудить России "бронзу" Олимпиаде: там заявили об обжаловании
Источник:Skate Canada
Федерация фигурного катания Канады прокомментировала решение Международного союза коньковщиков (ISU) присудить Олимпийскому комитету России бронзу командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022. Там заявили об обжаловании.
Федерация фигурного катания Канады заявила, что “крайне разочарована позицией Международного союза конькобежцев относительно долгожданного награждения медалями командных соревнований” по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Там припомнили правила, которые не учитывают ISU.
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Позиция сборной Канады
"Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил что в дополнение к четырехлетнему запрету на участие в соревнованиях запрет включает в себя "аннулирование всех соревновательных результатов» достигнутых российской фигуристкой Камилой Валиевой с момента положительного теста.
В своем недавнем решении ISU не применяет Правило 353 в котором говорится о том, что "спортсмены завершившие соревнования и которые сначала заняли более низкие места, чем дисквалифицированный спортсмен соответственно повышают свое место".
Федерация фигурного катания Канады категорически не согласна с позицией ISU по этому вопросу и рассмотрит все возможности для обжалования этого решения, сообщила федерация.
Почему Россия оказалась на третьем месте
- Результаты российской спортсменки Камилы Валиевой были аннулированы из-за положительной допинг-пробы. Она набрала 20 баллов из 74 общекомандных. Олимпийская сборная России потеряла золотую олимпийскую награду, опустившись на третье место.
- В командном турнире первое место было присуждено сборной США вторым – Японии. Сборной Канады не хватило всего одного балла для получения бронзовой медали.