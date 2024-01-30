Федерація фігурного катання Канади заявила, що "вкрай розчарована позицією Міжнародного союзу ковзанярів щодо довгоочікуваного нагородження медалями командних змагань" з фігурного катання на Олімпійських іграх 2022 року в Пекіні. Там пригадали правила, які не враховує ISU.

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Позиція збірної Канади

"Спортивний арбітражний суд (CAS) постановив, що на додаток до чотирирічної заборони на участь у змаганнях, заборона включає в себе "анулювання всіх змагальних результатів», досягнутих російською фігуристкою Камілою Валієвою з моменту позитивного тесту.

У своєму нещодавньому рішенні ISU не застосовує Правило 353, в якому йдеться про те, що "спортсмени, які завершили змагання і які спочатку посіли нижчі місця, ніж дискваліфікований спортсмен, відповідно підвищують своє місце".

Федерація фігурного катання Канади категорично не згодна з позицією ISU з цього питання і розгляне всі можливості для оскарження цього рішення", – повідомила федерація.

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