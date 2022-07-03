Возле Лисичанска исчез футбольный журналист Олег Ящук, воюющий в составе ВСУ

Футбольный журналист Олег Ящук, воюющий в рядах ВСУ, не выходит на связь. Он находился на фронте близ Северского и Лисичанска.

Последний раз с журналистом общались 29 июня

Знакомые журналисты отмечают, что последний раз Олег выходил на связь 29 июня. Ящук находился на фронте в рядах Вооруженных сил в составе 3-й роты 10-й бригады мотопехотного боевого батальона, воюющего вблизи Северского и Лисичанска.

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Олег Ящук уже несколько лет работает журналистом программы "Футбольный формат", выходящей на телеканале "Эспрессо". После начала полномасштабной агрессии России пошел в Вооруженные Силы Украины.

Объявления о розыске военного в соцсетях распространяют близкие и друзья Олега. Если есть какая-то информация, они просят обращаться за нижеуказанным на скриншоте телефоном.



Скриншот

Какая ситуация в Лисичанске