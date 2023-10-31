Несвоевременно травмировался: когда ждать возвращения Мудрика на футбольное поле

В первый день ноября английские клубы проведут свои матчи 1/8 финала Кубка английской лиги. Свой поединок проведет и лондонское Челси.

Лондонский клуб будет принимать Блэкберн, выступающий в Чемпионшипе. Поединок начнется 1 ноября в 21:45 (по киевскому времени). Вряд ли в этом поединке примет участие Михаил Мудрик.

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Срок возврата

Украинец уже пропустил предыдущую игру "синих" против Брентфорда в АПЛ, в котором команда Маурисио Почеттино неожиданно потерпела поражение от Брентфорда Егора Ярмолюка 0:2.

Эту игру 22-летний левый вингер пропустил из-за травмы. Мудрик только принял красивую форму и раззабивался, как попал в лазарет "аристократов". По информации Челси, Михаил продолжает свой процесс обновления. Поэтому вряд ли поможет команде в рамках 1/8 финала Кубка лиги.

По словам главного тренера "синих", у Мудрика есть все шансы вернуться в лондонское дерби в АПЛ против Тоттенхэма, которое состоится уже 6 ноября.

Что не скажешь о его партнере по команде Кристофере Нкунку, который пока еще не готов выйти на футбольное поле в официальном матче.

Напомним, что Челси после 10-ти туров идет только на 11-м месте, набрав 12 баллов.

Отметим, что Мудрик провел в текущем сезоне 2023/2024 уже 9 поединков, в которых забил 2 гола.