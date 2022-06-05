Восстановим чемпионат под бомбами, – президент УАФ рассказал о старте футбольного сезона

Украинские поклонники футбола смогут снова почувствовать, какой была довоенная жизнь. УАФ совместно с Владимиром Зеленским принял решение относительно нового сезона в нашей стране.

Павелко: Будем играть на всех уровнях

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о серьезном разговоре с главой страны Владимиром Зеленским. Стороны затронули вопросы нового футбольного сезона в Украине.

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Глава Украинской ассоциации футбола заверил, что футбол сможет хоть немного принести положительные эмоции в жизнь украинцев и оторвать от негативной информации, войны против врага.

"Мы говорили о том, что футбол имеет очень большую силу, чтобы помочь людям думать о будущем, потому что сейчас люди, конечно, не в хорошем настроении. Они – в самом плохом настроении. Говорили, как сделать, чтобы футбол помог нам думать о будущем ", – рассказал президент УАФ.

В разговоре Павелко и Зеленский пришли к согласию возобновить футбольный сезон в нашей стране. В августе 2022 года начнется сезон во всех футбольных лигах Украины, исключением не станет женский чемпионат.

Поэтому мы вместе с Владимиром Зеленским приняли решение, что в августе возобновим чемпионат Украины. Будем играть на всех уровнях: УПП, Первая лига, Вторая лига, женский чемпионат. На всех уровнях мы приступим к августу. Решение принято совместно с главой Украины,

– добавил Павелко.

"Восстановим чемпионаты во время военного положения в Украине, под бомбами"

Президент Ассоциации уже сообщил о таком решении главы УЕФА Александера Чеферина и президента ФИФА Джанни Инфантино. Украинская сторона рассчитывает на их поддержку.

Я сообщил Чеферину и Инфантино, что мы восстановим чемпионаты во время военного положения в Украине, под бомбами. Мы рассчитываем на их поддержку, обсуждаем детали. Также обсудим с нашим военным советом и правительством, как это безопасно все организовать,

– подытожил Павелко.

Напомним, что футбольный сезон-2021/2022 в Украине был досрочно окончен. Команды успели провести первый круг и уже готовились к началу второй части чемпионата. Но полномасштабное вторжение России в нашу страну кардинально изменило жизнь украинцев.

Клубы закончили сезон на тех местах, где остановились в первом круге. Лидером чемпионат завершил донецкий Шахтер, вторую позицию заняло киевское Динамо, тройку замкнуло Днепр-1.