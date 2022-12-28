Воспитанник Карпат погиб во время обороны Снегиревки: его тело вернули через 8 месяцев

Гриць Добуш погиб в марте во время боя с российскими фашистами в Николаевской области. Прощание с Героем Украины намечено на 29 декабря.

Украина продолжает борьбу за свою независимость в войне против России. Наша страна теряет своих героев, ушедших защищать Родину от оккупантов. На фронт отправились также многие люди из мира спорта.

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Об очередной потере сообщил футбольный клуб Карпаты и Союз украинской молодежи на своей странице в фейсбуке. В боях за Снегиревку погиб Гриць Добуш.

Воспитанник львовского клуба еще в феврале пошел защищать Родину от российских захватчиков. В составе ВСУ Гриша служил в 80-й Львовской десантно-штурмовой бригады.

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Вместе с собратьями он защищал Херсонскую и Николаевскую области от кафиров. 19 марта Добуш погиб под Снегиревкой, но числился потерянным без вести. Только после деоккупации региона его тело обнаружили и доставили во Львов.

К моменту смерти Грицю Добушу было 30 лет. Похороны запланированы на 29 декабря в Гарнизонном Храме Святых Апостолов Петра и Павла. Начало – в 11:00. Светлая память Герою Украины...