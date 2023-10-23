Дебют мечты: воспитанник Барселоны забил гол на 33-й секунде своего пребывания на поле - видео

В воскресенье, 22 октября, Барселона в десятом туре Ла Лиги принимала на своем поле Атлетик из Бильбао. В этом матче дебютировал воспитанник каталонцев Марк Гую.

Каталонцы выходили на этот матч, находясь на четвертой позиции в чемпионате Испании. Они отставали от лидеров на 4 очка, поэтому поединок с басками был отличным шансом максимально приблизиться к первому месту, пишет 24 Канал.

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Фантастический дебют воспитанника Барселоны

Барселона в течение матча имела территориальное преимущество, однако долго не могла превратить его в забитый гол. За 10 минут до конца основного времени главный тренер каталонского клуба решил бросить в бой воспитанника Ла Масии – 17-летнего Марка Гую.

Дебют юного испанца оказался просто сказочным. Мальчишке понадобилось всего 33 секунды, чтобы попасть в протокол матча. Он получил пас от Жоау Феликса возле штрафной и уже вторым касанием отправил мяч в сетку ворот.

Смотрите видео дебютного гола Марка Гую

Этот гол стал единственным в игре и принес каталонцам минимальную победу, а испанский нападающий установил новое достижение для Барселоны в XXI веке. Марк Гую стал самым молодым игроком клуба, который отличился забитым мячом в дебютном поединке.

. Следующий матч Барселона сыграет в Лиге чемпионов против донецкого Шахтера. Поединок состоится в Испании 25 октября, начало в 19.45.

Видеообзор матча Барселона – Атлетик Бильбао