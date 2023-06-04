Одни споткнулись, другие совершили подвиг: неожиданный представитель от Украины на еврокубковой арене

Финальный тур сезона Украинской Премьер-лиги принес ряд иртриг. Команды боролись за каждый клочок турнирной таблицы.

Украинские коллективы провели 30-й заключительный тур местного первенства. Команды до последнего боролись за еврокубковые места, однако победителем вышла Ворскла, пишет 24 Канал.

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С чем-то вышли те, кто был сконцентрирован до самого конца

От Украины на еврокубковую арену будут делегированы пять команд в следующем сезоне. Первые 4 билета коллективы уже заранее закрепили за собой. Шахтер стал чемпионом Украины и вместе с Днепром-1. последний момент сохранило "серебряную" строчку, отправились в Лигу чемпионов ("горняки" сразу в группу, а "спортклубовцы" в квалификацию). Бронзовый призер соревнований Заря попробует свои силы в Лиге Европы (квалификация), а четвертое Динамо впервые в своей истории сразится в Лиге конференций (квалификация). Однако борьба за последнее пятое место была адской.

Перевернули все с ног на голову

За крайний еврокубковый билет и то, чтобы составить киевлянам компанию в ЛК боролись сразу 3 коллектива, а именно Александрия, Ворскла и Кривбасс. В самой выгодной позиции была именно Александрия, которой нужно было всего победить одного из аутсайдеров чемпионата Рух. "Городяне" с такой задачей не справились и сыграли с "желто-черными" в ничью (0:0), поскольку львовский коллектив, завоевавший себе все же место в элите, был сверхмотивирован.

Видеообзор матча Движение – Александрия :

Самая трудная задача, наверное, стояла перед Кривбассом, боровшимся с Днепром-1. "Спортклубовцы" пытались все-таки попасть в Лигу чемпионов, поэтому отдавать своего не собирались, а криворожский коллектив не смог побороть желание днепровской команды и уступил со счетом 1:0.

Ворскла собрала все силы в кулак и продемонстрировала свой боевой характер в игре с чемпионом Украины Шахтером. Не стоит считать, что "горняки" не были мотивированы на этот матч, поскольку их ждала церемония награждения, а в роли пострадавших на такой праздник никто не желает выходить. Однако полтавский коллектив в меньшинстве смог преодолеть "кротов" (2:1) и благодаря опрометчивости Александрии завоевал себе билет в еврокубки. "Зелено-белые" начнут свой путь в Лиге конференций по квалификационному раунду.

Видеообзор матча Ворскла – Шахтер: