Шахтер мчится к чемпионству: "горняки" благодаря голу Сикана в меньшинстве обыграли Ворсклу

Воскресную программу 24-го тура УПЛ открыл матч в Полтаве, где местная Ворскла принимала Шахтер. Команда Марино Пушича одержала девятую подряд победу.

Ворскла – Шахтер 0:1

Гол: Сикан, 22

Удаление: Зубков, 56

Главный тренер Шахтера Марино Пушич в стартовом составе выпустил лишь одного бразильца – вингера Кевина. Именно он создал момент на 22-й минуте матча, информирует 24 Канал.

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Репетиция финала Кубка Украины

21-летний футболист совершил стремительный прорыв по левому флангу, который завершил прострельной передачей в штрафную площадь. Удар Зубкова голкипер "ворсклян" Исенко парировал, но на добивании Сикан отправил мяч в сетку ворот.

Видео гола Сикана

В начале второго тайма арбитр за грубую игру удалил Зубкова. Вингер хотел добить мяч, но попал в голову Исенко.

После этого хозяева поля перехватили инициативу. Однако "горняки" сумели сохранить победный счет до финального свистка.

В итоге арбитр зафиксировал минимальную победу Шахтера 1:0.

Турнирное положение

Шахтер закрепил лидерство в чемпионате. После 22-х сыгранных матчей "горняки" опережают Динамо и Кривбасс на четыре балла.

Ворскла осталась на седьмом месте. У команды Сергея Долганского 30 очков в 24 матчах.

Соперники еще сыграют между собой в нынешнем сезоне. Шахтер и Ворскла встретятся 15 мая в финале Кубка Украины.

Видеообзор матча Ворскла – Шахтер