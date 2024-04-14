Шахтер мчится к чемпионству: "горняки" благодаря голу Сикана в меньшинстве обыграли Ворсклу
Воскресную программу 24-го тура УПЛ открыл матч в Полтаве, где местная Ворскла принимала Шахтер. Команда Марино Пушича одержала девятую подряд победу.
Ворскла – Шахтер 0:1
- Гол: Сикан, 22
- Удаление: Зубков, 56
Главный тренер Шахтера Марино Пушич в стартовом составе выпустил лишь одного бразильца – вингера Кевина. Именно он создал момент на 22-й минуте матча, информирует 24 Канал.
Читайте также Боевая ничья во Львове: Кривбасс потерял очки на поле Руха и пропустил вперед Динамо – видеообзор
Репетиция финала Кубка Украины
21-летний футболист совершил стремительный прорыв по левому флангу, который завершил прострельной передачей в штрафную площадь. Удар Зубкова голкипер "ворсклян" Исенко парировал, но на добивании Сикан отправил мяч в сетку ворот.
Видео гола Сикана
В начале второго тайма арбитр за грубую игру удалил Зубкова. Вингер хотел добить мяч, но попал в голову Исенко.
После этого хозяева поля перехватили инициативу. Однако "горняки" сумели сохранить победный счет до финального свистка.
В итоге арбитр зафиксировал минимальную победу Шахтера 1:0.
Турнирное положение
- Шахтер закрепил лидерство в чемпионате. После 22-х сыгранных матчей "горняки" опережают Динамо и Кривбасс на четыре балла.
- Ворскла осталась на седьмом месте. У команды Сергея Долганского 30 очков в 24 матчах.
- Соперники еще сыграют между собой в нынешнем сезоне. Шахтер и Ворскла встретятся 15 мая в финале Кубка Украины.
Видеообзор матча Ворскла – Шахтер