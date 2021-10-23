Шахтер в нервном матче победил Ворсклу, которая играла в меньшинстве: видео

Шахтер в центральном матче 12 тура украинской Премьер-лиги победил Ворсклу. Трудную победу Шахтеру, который играл почти весь матч в большинстве, принесли голы Тете и Соломона.

Ворскла – Шахтер 0:2

Голы: Тете, 65, Соломон, 79

Удаление: Тиль, 29 (Ворскла)

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Перед игрой Ворскла и Шахтер были соседями в турнирной таблице. За 11 туров "горняки" набрали 26 очков, что только на два больше, чем полтавский коллектив.

Следовательно, в случае поражения дончане рисковали опуститься на третье место. Победа Шахтера позволяла команде отсечь Ворсклу от чемпионской гонки.

В поединке против Ворсклы "горнякам" нужно было реабилитироваться за болезненное поражение Реалу в Лиге чемпионов. Ворскла подходила к игре с серией 5-и подряд матчей без поражений (4 победы и одна ничья).

Тиль подвел Ворсклу

Первый тайм разделился на две части – до удаления Оливье Тиля и после того, как Ворскла осталась в меньшинстве. К середине первого тайма хозяева контролировали мяч и уверенно чувствовали себя. Зато Шахтер никак не мог найти своей игры.

Первого острого момента болельщикам пришлось ждать 18 минут. Якубу с левого фланга навесил в штрафную "горняков" на дальнюю штангу, где был Пердута. Игрок Ворсклы сразу пробил в ближний угол, но Трубин успел среагировать.

Гости имели возможность на 28 минуте: Марлос мог вывести партнера на рандеву с Резником, но затянул атаку и в итоге пробил в руки голкиперу. Сразу после этого Ворскла ответила острым моментом в Тиля.

Рангел отдал прекрасную разрезную передачу в штрафную: Тиль оставил в дураках защитников, но отпустил мяч. Оливье пытался пробить в падении и влетел в Трубина. Арбитр решил показать Тилю горчичник, который стал для игрока вторым – удаление.

После этого Ворскла начала играть в простой футбол на отбой. Шахтер имел несколько перспективных возможностей к завершению тайма. Дважды переиграть Резника пытался Фернандо и один раз Педринью. Однако мяч так и не побывал в воротах Ворсклы.

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Шахтер дожал Ворсклу

Шахтер также в матче столкнулся с кадровыми потерями, хотя и не остался в меньшинстве. Из-за повреждения игру во втором тайме не смогли продолжить Педринью и Тарас Степаненко.

Ворскла держалась, однако на 65-й минуте Шахтер воплотил численное большинство в результат. Сикан прекрасно отдал на Соломона, который из пределов штрафной выполнил прострел. Резник отбил мяч, после чего Тете отправил его в ворота.

До гола Шахтера после единоборств на поле едва не летели искры, а после мяча Тете – градус игры еще больше повысился. "Горняки" много фолили и за каждое нарушение правил полтавчане требовали у арбитра карточку для соперника. Однако Сергей Бойко не наказывал гостей.

Судьбу противостояния решил гол Соломона на 79 минуте. Игрок Шахтера красиво обыгрался с Марлосом, после чего нанес красивый удар в нижний угол. Резник не смог спасти партнеров.

Ворскла – Шахтер видеообзор

Благодаря победе Шахтер имеет 29 очков и сравнялся с лидером сезона – Динамо. Однако киевляне свой матч 12-го тура сыграют 24 октября против Днепра-1. Ворскла осталась третьей, но может уступить место Днепру-1.