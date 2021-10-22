Ворскла – Шахтер: кто будет транслировать и где смотреть центральный матч тура УПЛ

Одним из центральных матчей 12-го тура УПЛ станет матч в Полтаве, где Ворскла будет принимать Шахтер. Игра состоится в субботу, 23 октября. Посмотреть ее можно будет как по телевидению, так и онлайн.

Ворскла входит в пул телеканалов "Футбол". Поэтому трансляция их домашних матчей в чемпионате Украины состоится на одном из телеканалов группы. В прямом эфире матч Ворскла – Шахтер покажет канал "Футбол 1". Трансляция начнется в 16:55, стартовый свисток на стадионе прозвучит в 17:00.

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Сам матч начнется с минуты молчания (как и все матчи 12-го тура УПЛ) в память о Сергее Морозове – эксперте каналов "Футбол" и бывшем футболисте и тренере. 22 октября Сергей Морозов умер от осложнений коронавируса на 72-м году жизни.

Смотреть онлайн матч Ворскла – Шахтер легально в Украине можно только на платформе Oll.tv. Трансляция футбольных матчей там доступна в пакете "oll inclusive xtra sport" за 189 гривен в месяц.

Матч Ворскла – Шахтер в субботу, 23 октября, начнется в 17:00.