Ворскла входить в пул телеканалів "Футбол". Тож трансляція їх домашніх матчів в чемпіонаті України відбудеться на одному з телеканалів групи. У прямому ефірі матч Ворскла – Шахтар покаже канал "Футбол 1". Трансляція розпочнеться о 16:55, стартовий свисток на стадіоні пролунає о 17:00.

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Сам матч розпочнеться з хвилини мовчання (як і всі матчі 12-го туру УПЛ) у пам'ять про Сергія Морозова – експерта каналів "Футбол" та колишнього футболіста та тренера. 22 жовтня Сергій Морозов помер від ускладнень коронавірусу на 72-у році життя.

Дивитися онлайн матч Ворскла – Шахтар легально в Україні можна лише на платформі Oll.tv. Трансляція футбольних матчів там доступна в пакеті "oll inclusive xtra sport" за 189 гривень на місяць.

Матч Ворскла – Шахтар в суботу, 23 жовтня, розпочнеться о 17:00.