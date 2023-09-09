Ворскла разгромила хорваток и оказалась в шаге от выхода в группу женской Лиги чемпионов

Полтавская команда уже прошла двух оппонентов в квалификации. За выход в групповую стадию "зелено-белые" будут играть в октябре.

На этой неделе начался новый сезон женской Лиги чемпионов. От Украины начали выступление в турнире два клуба – чемпион Ворскла и вицечемпион Кривбасс, пишет 24 канал.

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Правда, криворожцы довольно быстро вылетели из ЛЧ, разгромно уступив Парижу в первом же матче (0:4). А вот полтавчане продолжают свой путь в групповой раунд.

Для достижения цели "зелено-белым" нужно пройти трех оппонентов. Двоих из них Ворскла уже оставила позади. В первом матче полтавчане перестреляли эстонскую Флору (4:3) в экстратайме.

В битве за выход в решающую стадию квалификации Ворскла сошлась с хорватским Осиеком. В этот раз матч дался украинцам куда легче, команда одержала разгромную победу со счетом 3:0.

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Все голы были забиты в первом тайме. Дубль оформила Вероника Андрухов, еще один гол на счету Даниэль Козловой. Таким образом, Ворскла вышла в финальную стадию квалификации.

В ней сыграют 24 команды, которые будут разбиты на 12 пар. В октябре они сыграют в двухматчевом противостоянии за выход в группу. Потенциальными соперниками Ворсклы являются: