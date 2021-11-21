Ворскла разбила Мариуполь, который доигрывал матч в меньшинстве: видео 6 голов

Полтавская Ворскла победила Мариуполь в рамках 15 тура чемпионата Украины. Команды встретились 21 ноября на поле полтавской команды.

Ворскла – Мариуполь 5:1

Голы: Тиль, 16, 22, Пешич, 65, Тамм, 79, Степанюк, 82 – Топалов, 61

Удаление: Петерман, 60 (Мариуполь)

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Дубль Тиля

Хозяевам поля удалось отличиться достаточно быстрым голом. На 16-й минуте игры в воротах "азовцев" отличился Тиль.

Полузащитник поддержал атаку команды вторым темпом и отозвался на передачу Пуцлина. Тиль мощным ударом отправил мяч в сетку ворот Турбаевского.

Через 8 минут лидер Ворсклы оформил дубль. На этот раз в голе футболисты Мариуполя могут винить своего голкипера. Турбаевский решил сохранить мяч и неудачно его выбил из-за прессинга Степанюка.

В итоге момент завершился перехватом от Тиля, который легко отличился вторым мячом.

У Мариуполя было три возможности отличиться, но он все шансы потерял, ведь неудачно распорядился мячом на завершающей стадии.

После перерыва у Ворсклы было еще два прекрасных момента увеличить преимущество. В обоих случаях воротам гостей угрожал Кане, однако Турбаевский исправился за ошибку во втором голе.

Развязка матча

В середине второго тайма Мариуполь сначала усложнил себе жизнь: Петерман, который только вышел на поле, сбил Кане перед воротами и получил удаление.

Но уже через минуту "азовцы" отыграли один гол. Топалов получил красивую разрезную передачу и из пределов штрафной покатил мяч между ног Ризныка.

Развить успех подопечные Остапа Маркевича не смогли. Пешич на 65-й минуте восстановил преимущество хозяев.

Под занавес игры команда Юрия Максимова сделала счет разгромным. Сначала эстонец Тамм отметился дебютным голом за Ворсклу после навеса с углового. А пятый гол в ворота гостей из штрафной забил Степанюк.

Ворскла – Мариуполь видеообзор

Благодаря победе Ворскла набрала 31 очко и вернулась на третье место. Мариуполь в дальнейшем худшая команда УПЛ.