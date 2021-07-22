Ворскла пропустила первый гол в Лиге конференций: видео
22 июля 2021 , 19:43Читати новину українською
Источник:24 канал
Полтавская Ворскла первой из украинских футбольных команд начала новый сезон. И уже в дебюте встречи Лиги конференций против финского КуПС команда пропустила гол.
Жребий Лиги конференций во втором круге квалификации свел Ворсклу против КуПС. Первый матч выпало играть в Финляндии.
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Уже в дебюте встречи хозяевам поля удалось выйти вперед. Отличился нападающий Аникпено Удо. Получив пас от центральной линии, он продавил защитника Яворского, после чего мощно пробил. Удар был нанесен из-за пределов штрафной по низу в дальний угол. Голкипер Потрошитель оказался не готов к такому развитию событий, поэтому он пропустил гол.
Видео гола в ворота Ворсклы