Ворскла получила первого соперника в Лиге конференций

Полтавская Ворскла стартует в новом турнире от УЕФА – Лиге конференций. Украинскому клубу придется пройти квалификацию, чтобы сыграть на групповом этапе.

Когда Ворскла стартует в еврокубках

Ворскла стартует во втором раунде квалификации Лиги конференций. Полтавская команда сыграет против клуба из Финляндии – КуПС.

Примечательно Клубам разрешили заполнять трибуны на 2/3, все билеты должны быть именные

Матчи второго раунда Лиги конференций состоятся 22 и 29 июля. Первый матч полтавчане должны провести на выезде.

Ворскла вернулась в еврокубки через три года после выступлений в Лиге Европы. В прошлом сезоне УПЛ полтавчане заняли 5 место.

Как КуПС стал соперником Ворсклы

Финский клуб уже стартовал в квалификации. На предыдущем раунде КуПС одолел армянский Ноа.

Первый поединок между командами закончился минимальной победой Ноа. В ответном матче КуПС разгромил Ноа со счетом 5:0.

КуПС – 6-кратный чемпион Финляндии. КуПС регулярно играет в квалификации еврокубков на протяжении последних четырех сезонов.

В сезоне 2020/21 КуПС начинал выступление в Лиге чемпионов, откуда вылетел в первом же раунде от Мольде. Впоследствии финны проиграли Клужу в плей-офф Лиги Европы.