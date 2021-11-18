Билеты за вакцинацию

В воскресенье, 21 ноября, Ворскла в Полтаве примет Мариуполь. Игра начнется в 17.00.

Ворскла решила выделить 5 тысяч билетов на этот матч для прививающихся как первой, так и второй дозами от COVID-19 в общинах Миргородского и Полтавского районов.

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Билеты будут распространяться через органы местного самоуправления.

Вход на зрительский стадион будет возможен при наличии отрицательного ПЦР-теста, сертификата об 1 прививке или полной вакцинации от COVID-19 или справки о недавно перенесенной болезни.

Стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского в Полтаве вмещает 25 тысяч зрителей.