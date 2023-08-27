Два гола под копирку: Черноморец неожиданно уступил кризисной Ворскле

Полтавская команда смогла заработать гандикап в первом тайме и потерять его во втором. Голом и ассистом за команду Скрипника отличился Руслан Степанюк.

Ворскла – Черноморец 2:1

Голы: Степанюк, 5, Юрченко, 45+1 – Пердута, 54.

В чемпионате Украины подошла к завершению основная часть 5-го тура УПЛ. Две игры с участием Динамо и Днепра-1 были перенесены из-за участия команд в еврокубках, пишет 24 канал.

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В последнем матче воскресенья полтавская Ворскла принимала одесский Черноморец. Команда Романа Григорчука успешно начала сезон, выиграв три из четырех игр. Полтавчане же наоборот стартовали с двух поражений, после чего одолели Верес.

Черноморцу давали больше шансов в отчетном матче, но первый тайм Ворсклы получился отличным. Команда Виктора Скрипника смогла сделать запас, забив дважды.

Два гола-копии

Гостей подводила оборона, которая очень высоко поднималась. Это давало возможность "зелено-белым" организовывать выходы один на один. Именно они дважды и привели к председателям.

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Сначала Кане отправил на результативное рандеву Степанюка, а перед перерывом сам Руслан помог отличиться Юрченко. Черноморец захватил инициативу во втором тайме и быстро сократил отставание.

Ворскла покидает зону вылета

После прострела с фланга неудачно под мяч подставился Пердута, записавший на свой счет автогол. Ряд замен давали надежду Григорчуку на камбек, но в конце концов обороны Ворсклы устояла.

Таким образом, "зелено-белые" выигрывают второй раз подряд и поднимаются на десятую строчку. В свою очередь, Черноморец падает со второго на четвертое место. Через неделю одесситы поедут в гости к Вересу, тогда как полтавчане примут Александрию.