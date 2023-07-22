На еврокубки без лидера команды: Ворскла отдала в аренду лучшего бомбардира

Меньше недели осталось до старта полтавской Ворсклы в Лиге конференций. В летнее межсезонье команда Скрипника потеряла большое количество ведущих игроков.

Официальный сайт ворсклян сообщил, что клуб отпустил своего форварда Тауляна Сефери в эмиратский Бани Яс. Албанец будет играть за новую команду на правах аренды.

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Существенная потеря Ворсклы

Срок действия сделки составляет год. Отметим, что контракт Сефери с Ворсклой истекает 30 июня 2025 года. Был слух, что форвардом интересовался Днепр-1, предлагавший за трансфер 1 миллион евро. Однако в итоге албанец оказался на Ближнем Востоке.

Напомним, что Сефери стал игроком Ворсклы в августе прошлого года. Тогда полтавский клуб заплатил за трансфер форварда 500 тысяч евро. В минувшем сезоне албанец забил 13 голов в 28 матчах УПЛ. 26-летний нападающий попал в тройку лучших бомбардиров чемпионата.

Ворскла в преддверии старта в Лиге конференций

27 июля команда Скрипника сыграет первый поединок Лиги конференций против грузинской Дилы.

Во время летнего трансферного окна Ворсклу оставили защитник Василий Кравец (перебрался в Днепр-1), вингеры Денис Олейник и Рикардо Лопес, защитник Сергей Яворский, а теперь еще и Таулян Сефери.

Команду пополнили только голкипер Даниил Ермолов из Кременя, а также вернувшийся из аренды в финском Ильвесе Наджееб Якубу.

. Из-за участия в еврокубках УПЛ перенесла матч 1-го тура между командами Ворсклы и Днепра-1.