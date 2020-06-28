28 июня "Ворскла" в Полтаве сыграла с "Олимпиком" в матче 28 тура УПЛ. Матч закончился нулевой ничьей.

Ворскла – Олимпик 0:0

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Хозяева больше владели мячом, но редко доводили атаки до опасных моментов. В одном из эпизодов Ибрагим Кане не сориентировался в штрафной соперника, когда в выгодной ситуации находился Владислав Кулач.

Ворскла – Олимпик видеообзор первого тайма

После перерыва "Олимпик" чаще угрожал воротам полтавчан, однако также не смог забить. Нулевая ничья оставила обе команды в середине второй шестерки УПЛ: "Ворскла" идет на третьем, "Олимпик" – на четвертом месте.