"Ворскла" и "Олимпик" разошлись с нулями в Полтаве: видео
28 июня "Ворскла" в Полтаве сыграла с "Олимпиком" в матче 28 тура УПЛ. Матч закончился нулевой ничьей.
Ворскла – Олимпик 0:0
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Хозяева больше владели мячом, но редко доводили атаки до опасных моментов. В одном из эпизодов Ибрагим Кане не сориентировался в штрафной соперника, когда в выгодной ситуации находился Владислав Кулач.
Ворскла – Олимпик видеообзор первого тайма
После перерыва "Олимпик" чаще угрожал воротам полтавчан, однако также не смог забить. Нулевая ничья оставила обе команды в середине второй шестерки УПЛ: "Ворскла" идет на третьем, "Олимпик" – на четвертом месте.
- "Ворскла" набирает 27 очков, в следующем матче полтавчане сыграют против "Львова" 3 июля. "Олимпик" набрал на три очка меньше, 5 июля команда Игоря Климовского сыграет против СК "Днепр-1".