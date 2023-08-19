Начало выхода из кризиса: Ворскла одержала первую победу в УПЛ, несмотря на дикий привоз – вилео

Команда Виктора Скрипника прервала серию трех поражений подряд на старте сезона. "Зелено-белые" смогли взять три очка в Ровно.

Верес – Ворскла 1:2

Голы: Шарай, 20 – Кучеров, 6 (автогол), Юрченко, 18.

В чемпионате Украины 2023-2024 проходят матчи 4 тура УПЛ. В первой игре субботы в Ровно сошлись аутсайдеры турнирной таблицы – Верес принимал Ворсклу, пишет 24 канал.

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К отчетному матчу команды на двоих заработали всего один балл, но благодаря ничьей Вереса с Шахтером. Ворскла кроме двух поражений в УПЛ еще и успела вылететь в Лиге конференций от грузинской Дели.

Первый тайм оказался веселым, команды забили на двоих трижды. Несмотря на то, что Верес выглядел чуть острее, первый гол он забил в свои ворота. После прострела с фланга Кучеров неудачно подставился под мяч и доставил его в створ своих ворот.

Уже в середине первого тайма Ворскла смогла забить своими силами. Паст парировал дальний выстрел Скляра, но первым на добивании был Юрченко. Однако уже через две минуты гости наварили себе сами и дали Вересу забить очень забавный гол.

Как забивал Шарай:

После этого команды успокоились и стали чаще фолить, чем создавать моменты – шесть желтых карт и изъятие Марусича. Вереск все же забил второй раз, но гол был отменен из-за офсайда у Гайдучика.

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Таким образом, Ворскла одерживает победу в Ровно и набирает первые очки в турнирную таблицу. Вереск же опускается на 14 строчку. Через неделю полтавчане будут принимать Черноморец, тогда как "красно-черные" будут отдыхать из-за переноса матча с Динамо.