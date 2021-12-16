Ворскла назвала условие, при котором продаст рекордсмена Резника

Украинские клубы ушли на зимний перерыв в чемпионате. Голкипер Ворсклы Дмитрий Резник привлекает внимание нескольких клубов, но оформить трансфер будет крайне сложно.

Фундерат: Спрос на Резника есть

22-летний голкипер не перестает удивлять футбольный мир. Недавно Дмитрий Резник стал рекордсменом УПЛ по отбиванию пенальти. Он пять раз подряд стал победителем в дуэли 11-метровых ударов.

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Такая игра не может не привлечь внимание других клубов. Однако Ворскла не планирует так просто отпускать своего лидера. Спортивный директор ворсклян Александр Фундерат заявил, что клуб хочет сохранить основных футболистов, среди которых и талантливый вратарь.

По данным Transfermarkt , стоимость футболиста составляет 1,5 миллиона евро. Контракт голкипера с Ворсклой рассчитан до 30 июня 2024 года.

Если какой-то из клубов захочет пополнить свой состав Резником, то ему придется выложить за трансфер футболиста немалую сумму. Только серьезные щедрые предложения заинтересуют руководство Ворсклы.

Спрос на Резника есть, но мы, в принципе, рассчитываем на то, что он будет в команде. В это межсезонье мы не готовы говорить о каких-то трансферных моментах, если, конечно, не будет заоблачных предложений. Мы хотим, чтобы он помог Ворскле достичь результата и выполнить задачу, поставленную перед командой, – занять максимально высокую позицию в турнирной таблице,

– сказал Фундерат.

Ворскла после первого круга идет пятой, имея в своем активе 33 очка (9 побед, 6 мировых и 3 поражения).

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