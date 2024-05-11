Закарпатцы вырвали победу: Минай одолел Ворсклу в упорной борьбе

В субботу, 11 мая, в рамках 28-го тура УПЛ встретились Ворскла и Минай. Команда из Полтавы принимала гостей из Закарпатья.

Ворскла – Минай 2:3

Голы: Павлюк, 36, Глущенко, 55 – Ременяк, 68, Павлюк, 79 (автогол), Витенчук, 90+11 (П)

В первом круге чемпионата Украины команды не смогли определить сильнейшего, хотя Ворскла играла в меньшинстве. Минай пока имеет статус аутсайдера УПЛ и мог улучшить свое положение в турнирной таблице, пишет 24 канал.

Минай не дал Ворскле победить

В первом тайме Ворскла открыла счет в матче. На 36-й минуте Евгений Павлюк забил мяч за полтавскую команду и вывел ее вперед.

На 55-й минуте Антон Глущенко увеличил отрыв Ворсклы в счете, однако вскоре началась воздушная тревога из-за чего матч прервался.

После отбоя Минай начал выглядеть лучше на поле. Уже на 68-й минуте закарпатская команда "расшатала" защиту Ворсклы и Артур Ременяк сделал счет 2:1. Впоследствии автогол Павлюка сравнял счет на 2:2.

"Валидольное" дополнительное время

На второй компенсированной минуте в ворота Миная назначили пенальти, который Ворскла не смогла реализовать. Однако впоследствии арбитр назначил перебитие из-за того, что Кемкин вышел за линию ворот во время удара. Команда снова не реализовала 11-метровый. Голкипер Миная дважды спас команду.

На десятой компенсированной закарпатцы зарабатывают пенальти, который успешно реализовывают. Таким образом, Минай на последней минуте вырвал победу у Ворсклы.

Закарпатцы поднялись с последнего места в турнирной таблице. Позиция Ворсклы осталась неизменной.

Напомним, что 11 мая состоятся также матчи Оболонь – Рух и Шахтер – Динамо.