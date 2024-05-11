Ворскла – Минай 2:3

Голи: Павлюк, 36, Глущенко, 55 – Ременяк, 68, Павлюк, 79 (автогол), Вітенчук, 90+11 (П)

У першому колі чемпіонату України команди не змогли визначити сильнішого, хоча Ворскла грала в меншості. Минай наразі має статус аутсайдера УПЛ і міг покращити своє становище в турнірній таблиці, пише 24 канал.

Минай не дав Ворсклі перемогти

У першому таймі Ворскла відкрила рахунок у матчі. На 36-й хвилині Євген Павлюк забив м'яч за полтавську команду і вивів її вперед.

На 55-й хвилині Антон Глущенко збільшив відрив Ворскли у рахунку, однак невдовзі почалась повітряна тривога через що матч перервався.

Після відбою Минай почав виглядати краще на полі. Вже на 68-й хвилині закарпатська команда "розхитала" захист Ворскли і Артур Ременяк зробив рахунок 2:1. Згодом автогол Павлюка зрівняв рахунок на 2:2.

"Валідольний" додатковий час

На другій компенсованій хвилині у ворота Миная призначили пенальті, який Ворскла не змогла реалізувати. Однак згодом арбітр призначив перебиття через те, що Кемкін вийшов за лінію воріт під час удару. Команда знову не реалізувала 11-метровий. Голкіпер Миная двічі врятував команду.

На десятій компенсованій закарпатці заробляють пенальті, який успішно реалізовують. Таким чином, Минай на останній хвилині вирвав перемогу у Ворскли.

Закарпатці піднялись з останнього місця в турнірній таблиці. Позиція Ворскли залишилась незмінною.

Нагадаємо, що 11 травня відбудуться також матчі Оболонь – Рух та Шахтар – Динамо.