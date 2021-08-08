Ворскла разгромила Львов и вышла на первое место в УПЛ: видео

Полтавская Ворскла в воскресенье, 8 августа, на домашнем поле разгромила Львов. Эта победа позволила команде подняться на первое место в турнирной таблице.

Ворскла – Львов 4:1

Голы: Кане, 2, Тилль, 11, Степанюк, 38, 69-Довгий, 86

Проблемы для Львова в этом матче начались уже со стартовых минут. На второй минуте встречи в их ворота влетел первый гол. Шкляр и Пердута без проблем обошли соперников на фланге. После этого Пердута навесил. Бусько не сумел как следует дотянуться до мяча, поэтому тот отлетел к Кане. Мощный удар малийского полузащитника под перекладину, и счет уже 1:0 на табло.

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На это Львов ответил своим опасным ударом после подачи с углового. На дальней штанге остался никем не прикрытый Эрнест. Но Скляр отразил его удар в угол ворот.

А после этого счет стал 2:0. На этот раз ошиблась вся защита Львова. После паса на голкипера Костик неудачно выбил мяч. Его подхватил Кане и тут же головой отдал пас вперед на Степанюка. Того уже накрывали соперники, поэтому он скинул мяч на Тилля. Романчук пытался помешать футболисту Ворсклы добраться до мяча, и ногой протолкнул его в сторону. Но это не помогло – Тилль все равно оказался первым и в падении отправил мяч в ворота Львова.

Впоследствии возможность отличиться упустил Скляр. Он ворвался в штрафную после подачи со стандарта, но головой пробил рядом с воротами.

И все же Скляр приложился и к следующему голу полтавчан. Именно он отобрал мяч у Чиряка, отдав пас на Степанюка. Тот сразу сбросил на фланг на Тилля, сам побежав по центру. После прострела от партнера, Степанюк таки сумел добраться до мяча, перехитрив соперника. А оказавшись перед голкипером, мощно пробил.

В начале второго тайма Львов получил возможность сократить отставание в счете. Якимец перехватил мяч еще на своей половине поля, после чего промчался с ним к воротам соперника. Слалом закончил ударом по воротам, после которого мяч попал в перекладину.

Несмотря на комфортный счет, Ворскла продолжала создавать моменты у ворот соперника. И один из них таки привел к голу. Снова сработала связка Тилль-Степанюк. Первый легко забросил мяч со штрафного, а форвард сумел пробить, несмотря на то, что ему пытался помешать Махмутович.

Все, на что удосужились гости – гол престижа на последних минутах матча. Его забил Довгий.

Видеообзор матча Ворскла – Львов

Ворскла побеждает и набирает семь очков за первые три тура. Благодаря этому полтавский клуб поднимается на первое место в турнирной таблице.

Львов же после этого поражения – среди аутсайдеров. Команда проиграла два из трех матчей в УПЛ, лишь один раз сыграв вничью.