Типичный осенний футбол: Ворскла расписала ничью с новичком УПЛ – видеообзор матча

У команды Виктора Скрипника только одна победа в последних пяти матчах. Осечка в игре против ЛНЗ не помогла Ворскли приблизиться к зоне еврокубков.

Ворскла – ЛНЗ 0:0

В эти выходные в УПЛ проходят матчи 15 тура сезона 2023-2024. В последней встрече субботы в Полтаве встретились два середняка - Ворскла принимала ЛНЗ, пишет 24 канал.

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Команды расположились на 9-10 местах и вряд ли мечтают о еврокубковых амбициях. Для жителей Черкасс это вообще дебютный сезон в УПЛ, томе подопечным Дулуба главное не вылететь.

Матч прошел при равной игре. Ворскла чуть чаще избивала, но ее удары были не очень опасны. Гости же смогли несколько раз заставить Исенко спасать ворота.

Одна из команд так и не создала по-настоящему убийственный шанс, поэтому игра и завершилась нулевой ничьей. Это оставило оба клуба на тех позициях, которые были перед туром.

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Полтавчане девятые, в двух баллах впереди ЛНЗ. На следующей неделе подопечные Скрипника отправятся в гости в Днепр-1, тогда как черкасцы приедут в Одессу в Черноморец.

Видеообзор матча Ворскла – ЛНЗ: