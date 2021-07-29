Ворскла вылетела из Лиги конференций, проиграв дома финскому КуПС: видео

В четверг, 29 июля, Ворскла сыграла ответный матч Лиги конференций против финского КуПС. Основное время закончилось вничью, но в экстра-тайме команда пропустила и проиграла.

Ворскла – КуПС 2:3

Голы: Тилль, 48, Скляр, 55 – Себбан, 49, Ниссиля, 90 + 3, Рангел, 111

Удаление: Кушниренко, 95 (Ворскла)

Ворскла упустила победу над КуПС на выезде, пропустив гол на 90+6 минуте. Хотя арбитр в этой игре компенсировал лишь четыре минуты. Учитывая, что с этого сезона в еврокубках отменили правило выездного гола, поэтому в Полтаве Ворскле надо было побеждать. Как и финской команде. В случае ничьей, игроков ожидали бы экстратаймы и, вероятно, серия пенальти.

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Несмотря на то, что Ворскла проводила игру на домашнем поле, в первом тайме полтавчане не выглядели фаворитами встречи. Гости активно атаковали, остро отвечали на атаки соперника, и имели моменты, чтобы забить.

Игроки Ворсклы тоже создали голевые моменты, но отличиться в первом тайме не сумели.

Хороший момент был после ошибки голкипера Крайдля. Хотя Ризнык у противоположных ворот тоже играл не слишком уверенно.

А вот в начале второго тайма команды обменялись забитыми голами. Сперва отличились полтавчане – Степанюк протащил мяч по левому флангу, после чего прострелил в центр штрафной. А уж там Тилль в касание все-таки отправил мяч в ворота.

Видео гола Тилля

Но не прошло и двух минут, как счет на табло стал равным. Удо прорвался по флангу, а после вхождения в штрафную – прострелил. Мяч отлетел к Себбану, который успел обработать мяч и мощно пробить из-за пределов штрафной. Мяч влетел в угол ворот.

Видео гола Себбана

Но на 55-й минуте Ворскла снова вышла вперед. После подачи с углового мяч отлетел к Пердуте, который навесил на Скляра. И полузащитник в прыжке головой отправил мяч в ворота соперника.

Видео гола Скляра

Преимущество в счете позволило игрокам Ворсклы свободнее себя чувствовать. Степанюк претендовал на пенальти, но арбитр безапелляционно, что фола не было (хотя нападающего толкали в спину в штрафной).

И как и в первом матче, Ворскла пропустила в компенсированное арбитром время. Игроки дали возможность соперникам бить из пределов штрафной. После первого удара мяч попал в штангу, но первым на подборе оказались футболисты КуПС. После прострела Ниссиля в касание отправил мяч в ворота.

Видео гола Ниссиля

Еще хуже ситуация для Ворсклы стала на 95 минуте, когда Кушниренко получил прямую красную карточку. Он грубо сыграл против соперника, и сразу был удален с поля.

Воспользоваться с игрой в большинстве КуПС сумел через 15 минут. После навеса от Боатенга Рангел головой отправил мяч в ворота Ризныка.

Видео гола Рангела

КуПС побеждает на выезде Ворсклу. И выходит в следующий раунд. В третьем раунде квалификации команда сыграет против победителя пары Астана – Арис.