Временно на верхушке УПЛ: Кривбасс взял верх над Ворсклой и претендует на ЛЧ – видео

Криворожский коллектив воплотил все свои обещания в реальность. Полтавчане же сидят ниже травы и тише воды.

Ворскла – Кривбасс 1:4

Голы: Челядин, 18 – Задерака, 31, Кожушко, 36, 51, Дибанго, 81

Ворскла и Кривбасс провели встречу в рамках 8-го тура Украинской Премьер-лиги, победителями из которого вышел криворожский клуб. "Бело-красно-черные" в невероятной форме, пишет 24 Канал.

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Темная лошадка чемпионата

Ворскла, достаточно не уверенно начавшая прошлогоднюю кампанию, проводит невнятный и нынешний сезон, а вот Кривбасс наоборот – хватается за самые высокие веточки в чемпионате Украины. Несмотря на "белые и черные полосы" обоих коллективов, первый тайм прошел при равных условиях. Более того, счет в матче пришлось открыть именно Ворскли. Игроки полтавского коллектива красиво разыграли атаку, в конце которой Степанюк пяткой сбросил мяч под удар Челядина, уверенно переигравшего голкипера.

Но вот такое развитие событий не устраивало амбициозный Кривбасс, поэтому те бросились отыгрываться, на что Ворскла также отвечала своими наступлениями. Но вот практически через 5 минут "бело-красно-черные" перевернули с ног на голову. Сначала криворожский коллектив забил довольно курьезный гол, поскольку Задерака просто подавал в штрафную, где Кожушко не попал головой по мячу, но вот промах дезориентировал голкипера, поэтому подача превратилась в удар. Несколькими минутами позже тот же Кожушко вышел на свидание с вратарем Ворсклы и вывел свою команду вперед.

Второй тайм был совсем другим, поскольку Ворскла просто отключилась из игры, а вот Кривбасс продолжал доводить дело до конца, полностью забрав инициативу в свои ноги. Уже в дебюте второй половины встречи Кожушко оказался самым ловким, поскольку первым пришел добивать пустые ворота соперника. Если бы не курьезный промах, Олег мог бы оформить хет-трик. Криворожский коллектив приостановился практически до конца встречи, однако Дибанга разбудил фанатов, забив еще один гол в ворота "зелено-белых" под занавес матча.

Видеообзор матча:

Таким образом, Кривбасс вышел временно на первое место в чемпионате Украины (17 очков в активе). Если Шахтер, у которого матч в запасе и идентичное количество очков в активе, не выиграет свой матч 8 тура, то криворожский коллектив останется на вершине УПЛ. Ворскла же заняла 9 скучное место (9 очков).

Свои следующие матчи команды проведут в рамках Кубка Украины. Кривбасс сыграет с Черноморцем, а Ворскла – с Металлистом 1925.