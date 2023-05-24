Может, надо на один VAR поставить сверху еще дополнительный, – Кучер разнес судейство УПЛ

Днепр-1 неожиданно потерял очки в выездном матче 28-го тура УПЛ против Ворсклы. После поединка своими эмоциями поделился главный тренер днепрян Александр Кучер.

Команда Виктора Скрипника не только смогла дать бой второму клубу УПЛ, но и отобрать важные очки у днепрян. Поединок закончился победой Ворсклы со счетом 1:2.

Подробнее об игре Подарок судьбы для Шахтера и Зари: Днепр-1 потерпел неприятное поражение от Ворсклы – видео голов

Кучер: Ребята весь год работали, одерживали победы и так за одну игру все сломать

Уже в первой 15-минутке Бланко вывел Днепр-1 вперед, но уже через семь минут Скляр с пенальти после игры рукой Адамюка сравнял счет 1:1. Уже в компенсированное к первому тайму время Кане вывел Ворсклу вперед 1:2.

После поединка главный тренер днепрян Александр Кучер не смог сдерживать эмоции и дал горячий комментарий. Наставник не смог обойти вниманием судейство.

Конечно, сейчас ребята расстроены, ведь они играли и отдавались, показывали очень хороший футбол сегодня, но одного забитого мяча нам не хватило. Ну, а по пенальти: сначала в одном эпизоде VAR сказал, что есть нарушение правил, а в другом моменте VAR говорит, что игры рукой нет в штрафной… Итак, где пенальти, где нет – ничего не понимаю,

– сказал с удивлением Кучер.

Тогда наставник Днепра-1 вспомнил матч Ворсклы, когда полтавчане расписали боевую мировую 2:2. После этих странных решений судей Кучер предложил ставить на матче не одну систему VAR, а еще дополнительную. Чтобы правила трактовали все и всюду одинаково.

"Может, нужно на один VAR поставить сверху еще один дополнительный? Как они трактуют правила – непонятно", – добавил тренер днепрян.

Днепр-1 не только уступил сопернику из Полтавы, но и потерял основного защитника перед матчем с Шахтером. Сваток получил четвертую желтую карточку и пропустит следующий поединок против "горняков".

Но я понимаю за что Сватку желтую карточку дали: там наш аут, он об этом арбитру говорит и получает четвертую желтую карточку, чтобы пропустил игру с Шахтером. Вот это понятные вещи, которые встречаются в нашем футболе. И вот так выходит, что ребята весь год работали, одерживали победы и так за одну игру все сломать…Так зачем тогда играть? Может вообще не надо?

– добавил Кучер.

Это поражение не опустило Днепр-1 со второго места. Клуб и дальше с 65 очками идет за спиной Шахтера, который свой матч проведет 24 мая в 17:00 против Зари.

"Горняки" в свой матч 28-го тура УПЛ опережая днепрян всего на 1 балл. А третья Заря уступает Днепру-1 3 очка.

Впереди у Днепра-1 еще два матча УПЛ – центральная игра с Шахтером и в последнем туре с Кривбассом.