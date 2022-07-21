Ворскла потеряла двух лидеров накануне старта в Лиге конференций
Источник:сайт Ворсклы
Полтавская Ворскла второй среди украинских клубов стартует в еврокубках. Ворскляне 21 июля сыграют на выезде против шведского АИКа в квалификации Лиги чемпионов.
Кадровые потери украинцев
20 июля делегация украинского клуба прибыла в Стокгольм, где состоится матч второго квалификационного раунда Лиги конференций. В заявку Ворсклы попало 25 футболистов.
Интересно узнать Определились соперники Зари и Ворсклы в третьем раунде квалификации Лиги конференции
К сожалению, не обошлось без серьезных кадровых потерь. В первом матче против АИКа точно не сыграют лидеры команды – Владимир Чеснаков и Александр Скляр. Эти футболисты травмированы.
Заявка Ворсклы на игру против АИКа
- Вратари: Потрошитель, Ткаченко, Исенко, Домолега;
- Защитники: Пердута, Филиппе, Бацула, Якубу, Яворский, Изотов, Крупский, Хрипчук, Зайков, Мельничук;
- Полузащитники: Пуцлин, Черныш, Челядин, Амилькар, Кулаковский, Олейник;
- Нападающие: Кравчук, Степанюк, В. Тилль, Козыренко, Марлисон.
Напомним, что первая игра будет домашней для ворсклян, которые два поединка из-за войны в Украине сыграют на поле соперника.
Интересно, что подопечные Виктора Скрипника уже узнала с этим, может сыграть, если пройдет шведский АИК. Ворскла при выходе в третий раунд сыграет против победителя пары Валмиера (Латвия) – Шкендия (Северная Македония).