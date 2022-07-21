Ворскла потеряла двух лидеров накануне старта в Лиге конференций

Полтавская Ворскла второй среди украинских клубов стартует в еврокубках. Ворскляне 21 июля сыграют на выезде против шведского АИКа в квалификации Лиги чемпионов.

Кадровые потери украинцев

20 июля делегация украинского клуба прибыла в Стокгольм, где состоится матч второго квалификационного раунда Лиги конференций. В заявку Ворсклы попало 25 футболистов.

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К сожалению, не обошлось без серьезных кадровых потерь. В первом матче против АИКа точно не сыграют лидеры команды – Владимир Чеснаков и Александр Скляр. Эти футболисты травмированы.

Заявка Ворсклы на игру против АИКа

Вратари: Потрошитель, Ткаченко, Исенко, Домолега;

Потрошитель, Ткаченко, Исенко, Домолега; Защитники: Пердута, Филиппе, Бацула, Якубу, Яворский, Изотов, Крупский, Хрипчук, Зайков, Мельничук;

Пердута, Филиппе, Бацула, Якубу, Яворский, Изотов, Крупский, Хрипчук, Зайков, Мельничук; Полузащитники: Пуцлин, Черныш, Челядин, Амилькар, Кулаковский, Олейник;

Пуцлин, Черныш, Челядин, Амилькар, Кулаковский, Олейник; Нападающие: Кравчук, Степанюк, В. Тилль, Козыренко, Марлисон.

Матч Лиги конференций Ворскла – АИК состоится 21 июля в 20:00 по Киеву.

Напомним, что первая игра будет домашней для ворсклян, которые два поединка из-за войны в Украине сыграют на поле соперника.

Интересно, что подопечные Виктора Скрипника уже узнала с этим, может сыграть, если пройдет шведский АИК. Ворскла при выходе в третий раунд сыграет против победителя пары Валмиера (Латвия) – Шкендия (Северная Македония).