Воронин расторг контракт с московским Динамо, который продлил за день до начала войны

Экс-игрок сборной Украины Андрей Воронин расторг контракт с московским Динамо и покинул территорию России из-за войны против Украины. В русском клубе он работал помощником главного тренера.

Воронин сам пошел на этот шаг, разорвав соглашение, которое подписал за день до начала войны.

До слова Куди ви, су*а, їдете, ідіть на**й, – Воронін прокляв російських військових

"Я очень благодарен своим коллегам – тренерам, футболистам команды и болельщикам за отношение ко мне и время, проведенное здесь. Но не могу не высказать свою гражданскую позицию. Сейчас не вижу никакой возможности оставаться на территории страны, чья армия уничтожает наши города и стреляет в мирных людей", – сказал Воронин.

Ранее уроженец Одессы не смог сдержать эмоции после вероломного вторжения армии Путина.

"Проснитесь, люди, это по-вашему мир? Откройте свои глаза, достаточно молчать и делать вид, будто ничего не происходит. Куда вы, су*а, едете? Нам не нужна ваша помощь! Идите на**! – написал Воронин.

Что известно о Воронине

Андрей Воронин был в составе национальной сборной Украины с 2002 по 2012 год.

В 2020 году бывший игрок сборной вошел в тренерский штаб московского Динамо.

Он стал помощником немца Сандро Шварца, возглавившего русский клуб.

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